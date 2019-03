மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணியில் நள்ளிரவில் பரபரப்புஅரசினர் மகளிர் பள்ளியில் திடீர் தீஇலவச காலணிகள் எரிந்து நாசம் + "||" + Arundhani at midnight A fire broke out at the Government Girls' School Free shoes burned down

