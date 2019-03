மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்திவிழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டம் + "||" + Emphasize the necessity of voting in the election Awareness marathon flow

தேர்தலில் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்திவிழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டம்