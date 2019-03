மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு தெற்கு நாடாளுமன்ற தொகுதியில்பா.ஜனதா சார்பில் தேஜஸ்வி சூர்யாவுக்கு ‘சீட்’ கிடைத்தது எப்படி? + "||" + Bangalore South Parliamentary constituency How did Tejaswi Surya get 'Seat' on behalf of BJP?

பெங்களூரு தெற்கு நாடாளுமன்ற தொகுதியில்பா.ஜனதா சார்பில் தேஜஸ்வி சூர்யாவுக்கு ‘சீட்’ கிடைத்தது எப்படி?