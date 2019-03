மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் மாளிகையில் காந்தி வாழ்க்கை வரலாறு புகைப்பட கண்காட்சி பன்வாரிலால் புரோகித் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Photo exhibition of Gandhi biography at the governor's palace

