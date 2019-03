மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தல்: சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி தொடக்கம் + "||" + Thoothukudi Parliamentary Constituency For assembly constituencies The process of sending voting machines

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தல்: சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி தொடக்கம்