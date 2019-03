மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களை பாதுகாக்க ஜி.எஸ்.டி.வரியை ரத்து செய்ய முயற்சி செய்வேன் - தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர் பி.ஆர்.நடராஜன் வாக்குறுதி + "||" + I will try to cancel the GST to protect small and small enterprises in Coimbatore - DMK Coalition candidate PR Nadarajan promised

கோவையில் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களை பாதுகாக்க ஜி.எஸ்.டி.வரியை ரத்து செய்ய முயற்சி செய்வேன் - தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர் பி.ஆர்.நடராஜன் வாக்குறுதி