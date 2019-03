மாவட்ட செய்திகள்

ராசிபுரம் அருகேலாரி தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு12 டன் பஞ்சு பேல்கள் நாசம் + "||" + Near Rasipuram Larry was burned and burnt by fire 12 tons of cotton belts will be destroyed

