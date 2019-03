மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா-அ.தி.மு.க. ஆட்சியில்“மக்கள் சந்தித்த துயரங்களுக்கு முடிவுகட்ட உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்”கனிமொழி எம்.பி. பிரசாரம் + "||" + "End the suffering of people Vote on the Udayasooran symbol "

