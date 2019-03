மாவட்ட செய்திகள்

ஒகேனக்கல் நீரேற்று நிலையத்தில் பிடிபட்டசிறுத்தைகுட்டி வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது

Captured at Hoganakkal pump station Leopard was left in the forest

