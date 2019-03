மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் படுகாயம் அடைந்தஅரசு அலுவலக உதவியாளருக்கு நஷ்டஈடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்திநாமக்கல்லில் பரபரப்பு + "||" + The accident occurred in the accident The government bus japti is not being compensated by the government office assistant Fuck in Namakkal

விபத்தில் படுகாயம் அடைந்தஅரசு அலுவலக உதவியாளருக்கு நஷ்டஈடு வழங்காததால் அரசு பஸ் ஜப்திநாமக்கல்லில் பரபரப்பு