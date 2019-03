மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்திபள்ளி மாணவர்கள், ஓவிய ஆசிரியர்கள் வரைந்த விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள்கலெக்டர் ராமன் பார்வையிட்டார் + "||" + 100 percent to vote for the vote School students, drawing of painting by artists Collector Raman visited

தேர்தலில் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்திபள்ளி மாணவர்கள், ஓவிய ஆசிரியர்கள் வரைந்த விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள்கலெக்டர் ராமன் பார்வையிட்டார்