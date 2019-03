மாவட்ட செய்திகள்

தேன்கனிக்கோட்டையில்வெறிநாய் கடித்து 6 பேர் படுகாயம் + "||" + In Denkenikotta 6 people were injured by biting rabies

தேன்கனிக்கோட்டையில்வெறிநாய் கடித்து 6 பேர் படுகாயம்