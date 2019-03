மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம் பகுதியில்கரும்பு வெட்டும் வேலையில் ஈடுபடும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள்டிராக்டரில் குடும்பத்துடன் வந்து தோட்டத்தில் தங்குகின்றனர் + "||" + The area of the keramangalam External workers engaged in cane cutting work

