மாவட்ட செய்திகள்

தலைமன்னார்-தனுஷ்கோடி இடையே கடலில் நீந்தி உலக சாதனை படைத்த சிறுவனுக்கு உற்சாக வரவேற்பு + "||" + Talaimannar - between Dhanushkodi Swim in the sea created a world record Welcome to the boy's enthusiasm

தலைமன்னார்-தனுஷ்கோடி இடையே கடலில் நீந்தி உலக சாதனை படைத்த சிறுவனுக்கு உற்சாக வரவேற்பு