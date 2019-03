மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்தபோது ரசாயன வாயு தாக்கி 2 பேர் மயக்கம் + "||" + When washing the water tank Chemical gas attacked and 2 people were faint

குடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்தபோது ரசாயன வாயு தாக்கி 2 பேர் மயக்கம்