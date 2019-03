மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகே 2 கோவில்களின் பூட்டை உடைத்து காணிக்கை பணம் திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Arani The devaluation of 2 temples is broken by the money

ஆரணி அருகே 2 கோவில்களின் பூட்டை உடைத்து காணிக்கை பணம் திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு