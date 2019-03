மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில்சித்ரா பவுர்ணமியன்று அன்னதானம் வழங்க விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம்12-ந் தேதி கடைசி நாள் + "||" + In Thiruvannamalai Those who wish to provide the Annual Gift of Chitra Pournami can apply

திருவண்ணாமலையில்சித்ரா பவுர்ணமியன்று அன்னதானம் வழங்க விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம்12-ந் தேதி கடைசி நாள்