மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலை முன்னிட்டுமண்டல அலுவலர்களுக்கு கண்காணிப்பு செயலி குறித்த பயிற்சிகலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + For the election Training on Monitoring for regional officers The Collector was headed

தேர்தலை முன்னிட்டுமண்டல அலுவலர்களுக்கு கண்காணிப்பு செயலி குறித்த பயிற்சிகலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது