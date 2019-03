மாவட்ட செய்திகள்

“செங்கோட்டையில் மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க ஏற்பாடு செய்வேன்”தி.மு.க. வேட்பாளர் தனுஷ்குமார் பேட்டி + "||" + "Red Fort Will arrange to set up a medical college " DMK Candidate of Dhanush Kumar

