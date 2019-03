மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகே பறக்கும்படையினர் சோதனைவீடு கட்டும் பணிக்காக எடுத்துச்சென்ற ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்போளூர் அருகே பைனான்சியரிடமும் ரூ.2 லட்சம் சிக்கியது + "||" + Around the Aryan checkpoint Rs.2 lakhs taken for house construction work Two lakh rupees were fined by the financier near Polur

ஆரணி அருகே பறக்கும்படையினர் சோதனைவீடு கட்டும் பணிக்காக எடுத்துச்சென்ற ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்போளூர் அருகே பைனான்சியரிடமும் ரூ.2 லட்சம் சிக்கியது