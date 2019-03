மாவட்ட செய்திகள்

வரும் கல்வி ஆண்டில் அரசு பள்ளிகளில் எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி. வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + LKG, U.K.G. Classes will be started in govt school

