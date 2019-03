மாவட்ட செய்திகள்

நெசவு தொழில் வளர்ச்சி பெற தொகுதியில் கைத்தறி பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் எச்.ராஜா பேச்சு + "||" + Handicraft handloom parks will be set up for weaving industry H Raja talk

நெசவு தொழில் வளர்ச்சி பெற தொகுதியில் கைத்தறி பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் எச்.ராஜா பேச்சு