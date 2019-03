மாவட்ட செய்திகள்

வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சியினர்தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்பொது பார்வையாளர் வாணிமோகன் பேச்சு + "||" + Candidates and political parties The rules of the election should be followed General Viewer WonMohan Talk

வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சியினர்தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்பொது பார்வையாளர் வாணிமோகன் பேச்சு