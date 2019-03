மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி கட்சியினர் கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து பணியாற்றுங்கள்:சர்வாதிகாரி நரேந்திர மோடிக்கு கடிவாளம் போட வேண்டும்சித்தராமையா பேச்சு + "||" + Forget differences in the coalition parties: Dictator Narendra Modi You have to put the brush

கூட்டணி கட்சியினர் கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து பணியாற்றுங்கள்:சர்வாதிகாரி நரேந்திர மோடிக்கு கடிவாளம் போட வேண்டும்சித்தராமையா பேச்சு