மாவட்ட செய்திகள்

தீவன தட்டுப்பாடு எதிரொலி, வயல்களில் மேய்ச்சலுக்கு விடப்படும் மாடுகள் + "||" + Echo of feed shortage, Cows grazing in the fields to the left

தீவன தட்டுப்பாடு எதிரொலி, வயல்களில் மேய்ச்சலுக்கு விடப்படும் மாடுகள்