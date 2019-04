மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே அனுமதியின்றி கோவில் குளத்தை தூர்வாரி மணல் விற்பனைகடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Temple pond Sand sales Heavy action will be taken Official Warning

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே அனுமதியின்றி கோவில் குளத்தை தூர்வாரி மணல் விற்பனைகடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரி எச்சரிக்கை