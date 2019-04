மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரசாரத்திற்காகஅமித்ஷா இன்று பெங்களூரு வருகைவேட்பாளர் தேஜஸ்வி சூர்யாவுக்கு ஆதரவு திரட்டுகிறார் + "||" + For the parliamentary election campaign AmitShah to visit Bengaluru today

