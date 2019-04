மாவட்ட செய்திகள்

டிராக்டர் மீது அரசு பஸ் மோதல்: 3 பக்தர்கள் பலி சமயபுரம் கோவிலுக்கு பூக்களை கொண்டு சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + The state bus clash on tractor: 3 pilgrims were killed when they brought flowers to the temple temple

டிராக்டர் மீது அரசு பஸ் மோதல்: 3 பக்தர்கள் பலி சமயபுரம் கோவிலுக்கு பூக்களை கொண்டு சென்றபோது பரிதாபம்