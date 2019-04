மாவட்ட செய்திகள்

சீர்மரபினர் சான்றிதழ் வழங்காததால் தேர்தல் புறக்கணிப்பு - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + If you did not provide a certificate of Minorities Election boycott

சீர்மரபினர் சான்றிதழ் வழங்காததால் தேர்தல் புறக்கணிப்பு - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு