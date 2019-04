மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மனித சங்கிலி கலெக்டர் பங்கேற்பு + "||" + Human chain collector participated in the vote of 100 per cent in Nagercoil

நாகர்கோவிலில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மனித சங்கிலி கலெக்டர் பங்கேற்பு