மாவட்ட செய்திகள்

நடுவூர்க்கரை சிவசக்தி அம்மன் கோவிலுக்கு சந்தனகுட ஊர்வலம் + "||" + Midwife The procession for the Amman temple is sandalwood

நடுவூர்க்கரை சிவசக்தி அம்மன் கோவிலுக்கு சந்தனகுட ஊர்வலம்