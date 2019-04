மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்கக்கோரி, காலிக்குடங்களுடன் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள் + "||" + With kalikkutankal Office of the Panchayat Union The villagers of the besieged

