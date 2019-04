மாவட்ட செய்திகள்

தேவையை காட்டிலும்கூடுதலாக 521 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் உள்ளனசப்-கலெக்டர் கிராந்திகுமார் தகவல் + "||" + More than need There are 521 voting machines in addition Sub-collector kirantikumar Information

தேவையை காட்டிலும்கூடுதலாக 521 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் உள்ளனசப்-கலெக்டர் கிராந்திகுமார் தகவல்