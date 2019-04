மாவட்ட செய்திகள்

வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டதால் தி.மு.க. கூட்டணிக்கு பலவித நெருக்கடி கொடுக்கிறார்கள் முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு + "||" + The DMK is giving a lot of pressure for the coalition to ensure victory Muththarasan Accusation

வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டதால் தி.மு.க. கூட்டணிக்கு பலவித நெருக்கடி கொடுக்கிறார்கள் முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு