மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வுக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி, ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் இந்த கூட்டணியைத்தான் அமைத்திருப்பார் - கிணத்துக்கடவில் ஆர்.சரத்குமார் பேச்சு + "||" + The first victory for the ADMK, Jayalalithaa would have set up this alliance

அ.தி.மு.க.வுக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி, ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் இந்த கூட்டணியைத்தான் அமைத்திருப்பார் - கிணத்துக்கடவில் ஆர்.சரத்குமார் பேச்சு