மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு அருகே பரபரப்புமுதல்-அமைச்சர் குலதெய்வ கோவிலில் கொள்ளை முயற்சிபணம், நகை சிக்காததால் கொள்ளையர்கள் தப்பி ஓட்டம் + "||" + Chief Minister of the goddess in the temple and attempted robbery

ஈரோடு அருகே பரபரப்புமுதல்-அமைச்சர் குலதெய்வ கோவிலில் கொள்ளை முயற்சிபணம், நகை சிக்காததால் கொள்ளையர்கள் தப்பி ஓட்டம்