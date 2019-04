மாவட்ட செய்திகள்

கருப்பூர் பகுதியில்கிராமம், கிராமமாக சென்று அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பிரசாரம் + "||" + Karupur area Village, village and go to the AIADMK Candidate campaign

கருப்பூர் பகுதியில்கிராமம், கிராமமாக சென்று அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பிரசாரம்