மாவட்ட செய்திகள்

“கல்லூரி மாணவர்கள் சட்டங்களை தெரிந்து இருக்க வேண்டும்” மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சுரேஷ் விசுவநாதன் பேச்சு + "||" + College students should know the laws District Primary Judge Suresh Viswanathan Speech

“கல்லூரி மாணவர்கள் சட்டங்களை தெரிந்து இருக்க வேண்டும்” மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சுரேஷ் விசுவநாதன் பேச்சு