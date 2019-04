மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் மூலம் பெற்றோர்களுக்கு கடிதம் எழுதி விழிப்புணர்வு கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Emphasize 100 percent of the vote Letter to parents by students and awareness Collector started

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் மூலம் பெற்றோர்களுக்கு கடிதம் எழுதி விழிப்புணர்வு கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்