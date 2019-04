மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல் பகுதியில் கொளுத்தும் கோடை வெயில்:பொதுமக்களின் தாகம் தீர்க்க மண்பானைகளில் தண்ணீர்வியாபாரிகள் ஏற்பாடு + "||" + Summer sunset in Annavasal area: Water in the woods to solve the thirst of the public Merchants arrange

அன்னவாசல் பகுதியில் கொளுத்தும் கோடை வெயில்:பொதுமக்களின் தாகம் தீர்க்க மண்பானைகளில் தண்ணீர்வியாபாரிகள் ஏற்பாடு