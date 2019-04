மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 10 மாநிலங்களில் 325 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் தோல்வியை தழுவும் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + Dr. Ramadoss's speech on Congress fails in 325 constituencies in 10 states in the coming parliamentary election

வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 10 மாநிலங்களில் 325 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் தோல்வியை தழுவும் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு