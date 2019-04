மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்த பாடுபடுவேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆ.மணி உறுதி + "||" + I will try to implement the development of the Poppitippatti constituency. Candidate is confirmed

