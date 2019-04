மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி வாகன சோதனையில் இதுவரை ரூ.5.91 கோடி பறிமுதல் கலெக்டர் ரோகிணி பேட்டி + "||" + Parliamentary elections So far Rs .5.91 crore in automotive test Interrogation Collector Rohini interview

நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி வாகன சோதனையில் இதுவரை ரூ.5.91 கோடி பறிமுதல் கலெக்டர் ரோகிணி பேட்டி