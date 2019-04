மாவட்ட செய்திகள்

தூர்வாரும் பணி தீவிரம்: அடையாறு பூங்கா நீர்நிலை 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வறண்டதுநிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைய வாய்ப்பு + "||" + Adyar Park The water was dry after 10 years

