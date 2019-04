மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு 2-ம் கட்ட பயிற்சிகலெக்டர் ஆசியா மரியம் பார்வையிட்டார்

In the district Phase 2 Training for Voting Officers Collector Asia Mariam visited

