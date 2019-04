மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை கோர்ட்டு வளாகத்தில் தொடுதிரை கணினி வசதி நீதிபதி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Chief Justice of the touch screen computer system was started at Mayiladuthurai Court premises

