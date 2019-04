மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + The Samayapuram Mariamman Kovil Chiray festival started with the flag hoarding

