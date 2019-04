மாவட்ட செய்திகள்

நடத்தையில் சந்தேகம்மனைவியை கழுத்தை நெரித்து கொன்ற கணவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Suspicion in behavior Husband to a husband who strangled his wife

நடத்தையில் சந்தேகம்மனைவியை கழுத்தை நெரித்து கொன்ற கணவருக்கு வலைவீச்சு