மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் எந்திரம் பற்றி தவறான தகவல் பரப்பினால் 6 மாதம் சிறை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + About the machine to confirm the ballot By misleading false information 6 months imprisonment Collector warning

வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் எந்திரம் பற்றி தவறான தகவல் பரப்பினால் 6 மாதம் சிறை கலெக்டர் எச்சரிக்கை