மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறு:விமானத்தில் பறந்து வந்து மனைவியை கொன்ற ராணுவ வீரர் கைதுஉடந்தையாக இருந்த கள்ளக்காதலியும் பிடிபட்டார் + "||" + Disruption to the affair: Arrested by a soldier who was killed by his wife The impostor was also caught

கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறு:விமானத்தில் பறந்து வந்து மனைவியை கொன்ற ராணுவ வீரர் கைதுஉடந்தையாக இருந்த கள்ளக்காதலியும் பிடிபட்டார்